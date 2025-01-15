

Никол Пашинян: Наши отношения с Грузией находятся в орбите стратегического партнерства

15.01.2025 14:35





«Сбалансированная внешняя политика Республики Армения достигает своей кульминационной точки», — написал в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Глава правительства Армении рассказал о развитии отношений с соседними странами, а также с крупными странами региона и мира.



«Наши отношения с Исламской Республикой Иран более предметны, чем когда-либо. Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой сотрудничества и гарантией стабильности отношений.



Наши отношения с Грузией находятся в орбите стратегического партнерства, открывающего новые перспективы и потенциал развития.



С Турцией сформировалась видимая база взаимопонимания.



В отношениях с Азербайджаном Республика Армения предложила конструктивные решения всех вопросов. Не с предложениями выступила, а предложила решения. В этом контексте все попытки спровоцировать эскалацию в регионе лишены легитимности и основы, а это значит, что эскалация в регионе не удастся.



Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.



Наша дружба с Францией крепла и развивалась.



Отношения с Евросоюзом стали теснее, чем когда-либо, что также фиксируют в Брюсселе.



С Соединенными Штатами Америки начинается стратегическое партнерство.



Наши отношения с Индией приобрели новый вес и значение.



Наши отношения с Китаем развиваются и углубляются.



На Ближнем Востоке созданы новые возможности для партнерства.



Такое позиционирование создает прочные предпосылки для успешного обслуживания повестки независимости, суверенитета и государственности Армении, которая будет реализована на предстоящих этапах взвешенной и сбалансированной внешней политики», — заявил Никол Пашинян.





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