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Никол Пашинян: Наши отношения с Грузией находятся в орбите стратегического партнерства
15.01.2025 14:35
«Сбалансированная внешняя политика Республики Армения достигает своей кульминационной точки», — написал в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Глава правительства Армении рассказал о развитии отношений с соседними странами, а также с крупными странами региона и мира.
«Наши отношения с Исламской Республикой Иран более предметны, чем когда-либо. Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой сотрудничества и гарантией стабильности отношений.
Наши отношения с Грузией находятся в орбите стратегического партнерства, открывающего новые перспективы и потенциал развития.
С Турцией сформировалась видимая база взаимопонимания.
В отношениях с Азербайджаном Республика Армения предложила конструктивные решения всех вопросов. Не с предложениями выступила, а предложила решения. В этом контексте все попытки спровоцировать эскалацию в регионе лишены легитимности и основы, а это значит, что эскалация в регионе не удастся.
Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.
Наша дружба с Францией крепла и развивалась.
Отношения с Евросоюзом стали теснее, чем когда-либо, что также фиксируют в Брюсселе.
С Соединенными Штатами Америки начинается стратегическое партнерство.
Наши отношения с Индией приобрели новый вес и значение.
Наши отношения с Китаем развиваются и углубляются.
На Ближнем Востоке созданы новые возможности для партнерства.
Такое позиционирование создает прочные предпосылки для успешного обслуживания повестки независимости, суверенитета и государственности Армении, которая будет реализована на предстоящих этапах взвешенной и сбалансированной внешней политики», — заявил Никол Пашинян.
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