

Напавшим и организатору нападения на Гахария будет дан соответствующий ответ - член «Гахария – За Грузию»

15.01.2025 14:37





«Наша борьба против насильственного режима продолжается до победы. Нападавшие и организатор нападения на Георгия Гахария получат соответствующий ответ», – говорится в заявлении исполнительного секретаря движения «Гахария – За Грузию» Бердии Сичинава.



Как отметил Бердия Сичинава, на Георгия Гахария было совершено организованное нападение.



«Как вам хорошо известно, за несколько дней до выборов Бидзина Иванишвили публично угрожал Георгию Гахария и его команде расправой. Вчера Георгий Гахария находился в Батуми, чтобы поддержать молодых задержанных, журналистов, «заключенных совести» режима. По указанию Иванишвили, который всеми недостойными методами пытается сохранить режим, в ночное время в лобби отеля “Шератон” на Георгия Гахария было совершено организованное нападение.



Во время нападения Георгий Гахария был один, и на него трусливо, как это свойственно их жизненному укладу, напали около десяти человек. Весь периметр отеля “Шератон” оборудован средствами видеонаблюдения, что на месте устно подтвердило руководство гостиницы и выразило готовность передать записи для расследования. Правоохранительные органы могут раскрыть это преступление в течение 24 часов, поэтому мы ожидаем результатов расследования. Все остальное обсудим позже.



Состояние здоровья Георгия Гахария удовлетворительное, он проходит лечение дома. Наша борьба против этого насильственного режима продолжается до победы. Организатор нападения и нападавшие, абсолютно все, понесут соответствующее наказание», – заявил Бердия Сичинава.





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