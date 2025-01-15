

Лидеры коалиции «Сильная Грузия» встретились с конгрессменом Джо Уилсоном

15.01.2025 14:39





Лидеры коалиции «Сильная Грузия», Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия, находящиеся с официальным визитом в США, встретились с председателем Хельсинкской комиссии и автором закона «MEGOBARI», конгрессменом Джо Уилсоном.



Об этом сообщает пресс-служба коалиции «Сильная Грузия».



Мамука Хазарадзе передал Джо Уилсону совместный документ четырех оппозиционных объединений и озвучил требования грузинского народа.



«Мы провели несколько встреч с конгрессменами, в том числе с господином Джо Уилсоном. Иллюзия о том, что после 20 января администрация Трампа каким-либо образом начнет “оправдывать” «Грузинскую мечту», — абсолютно исключена! Это абсурд и большая ложь! Наоборот, то, что мы услышали, — это твердая поддержка, прежде всего, грузинского народа. Твердая поддержка того, что для выхода из этого кризиса в Грузии необходимы новые справедливые, прозрачные выборы и, самое главное, освобождение политических заключенных.



Мы передали конгрессмену Уилсону, как и другим конгрессменам, документ, составленный четырьмя оппозиционными объединениями, над которым мы работали долгое время, и продемонстрировали шаги, которые необходимо предпринять для разрешения этого кризиса. Еще раз повторяю, сказки, которые, к сожалению, распространяет “Грузинская мечта” среди своих избирателей, — ложь. Администрация Трампа твердо станет на сторону справедливых требований грузинского народа, и мы увидим это в самое ближайшее время», — заявил Мамука Хазарадзе.





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