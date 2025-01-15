

Зурабишвили призвала граждан ответить на политику «Грузинской мечты» забастовкой

15.01.2025 15:08





«Началась новая волна репрессий после Нового года», заявляет пятый президент Грузии. Саломе Зурабишвили комментирует последние нападения на оппозиционных политиков и журналистов и утверждает, что серия актов насилия, запугивания и арестов преследует только одну цель — «остановить протесты».



«Так получилось, что сегодня большая часть общества бастует. Именно эта забастовка должна стать показателем того, что общество не боится, что общество настроено решительно, знает, чего оно хочет, а чего нет.



Грузия не согласится с тем, чтобы полностью превратиться в российский режим. Против этого Грузия борется мирно», — заявила Саломе Зурабишвили.



Она также обратилась к почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили:



«Я хочу сказать господину Иванишвили — попытка, которая явно спровоцирует еще более острую конфронтацию, или попытка превратить это в гражданский конфликт, немыслима. В Грузии нет двух сторон, есть общество и есть носители насилия.



Будь то депутаты или частные лица, которые позволяют себе озвучивать сообщения о насилии в социальных сетях, являются участниками насильственного режима. Режим на одной стороне, общество на другой», — добавил президент.



Саломе Зурабишвили также заявила, что международное сообщество будет проинформировано о кампании запугивания и насилия и призвала граждан ответить на политику «Грузинской мечты» забастовкой.





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