

Зурабишвили: мы перешли на новый этап российского режима

15.01.2025 15:10





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили реагирует на развивающиеся в последние дни события. В частности, на нападения членов «Грузинской мечты» на гражданина Грузии в Абу-Даби, а также на оппозиционного политика Георгия Гахария в Батуми. После Нового года «началась новая волна репрессий», заявляет Зурабишвили.



«У арестов, запугивания единственная цель – остановить протесты, которые не прекращаются… Мы вступили в новый этап российского режима, который использует все те средства, которые были характерны для российского режима Путина в свое время и продолжают характеризовать его сегодня... Одним из примеров этого является то, что произошло в Абу-Даби с депутатами, которые, как минимум, обязаны проявлять терпение по отношению к рядовым гражданам. Но этого терпения не видно», — сказала Саломе Зурабишвили.



Подобные действия характерны для «только авторитарных, диктаторских режимов», говорит пятый президент в распространенном видеообращении:



«То, что произошло с одним из политиков – Георгием Гахария, также совершенно немыслимо. Я не хочу выделять политиков и других, это касается всех. Насилие в отношении кого-либо не допускается. Подобная попытка запугать общественность неприемлема».



Зурабишвили сообщает, что информация об упомянутых фактах будет передана международному сообществу и партнерам.



Кроме того, она прокомментировала запланированную в Грузии масштабную забастовку:



«Сегодня так уж получилось, что большая часть общества бастует, и эта забастовка должна стать показателем того, что общество не боится, что общество настроено решительно и знает, чего оно хочет, а чего нет. Грузия не согласится полностью трансформироваться в российский режим. Грузия борется против этого, борется мирно».



Саломе Зурабишвили также обратилась к основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили:



«Я хочу сказать господину Иванишвили, что попытка, которая явно направлена на то, чтобы спровоцировать еще более интенсивную конфронтацию — по крайней мере, напугать нас этим — перерастет в гражданский конфликт, немыслима». В Грузии нет двух сторон. С одной стороны — режим, с другой — общество. Есть общество и те, кто является носителями насилия, будь то депутаты или частные лица, которые позволяют себе озвучивать призывы к насилию. В этом случае, г-н Иванишвили, общество всегда выигрывает».



Напомним, что нападение на бывшего министра внутренних дел Грузии и экс-премьера, основателя партии «За Грузию» Георгия Гахария было совершено в отеле «Шератон» в Батуми. После инцидента Гахария был доставлен в местную клинику, где ему оказали медицинскую помощь и провели первичные обследования.



В местном медучреждении журналистам сообщили, что у Георгия Гахария перелом носа и сотрясение мозга. Он прошел медицинское обследование, а после этого покинул клинику по собственному желанию.



МВД начало расследование по факту нападения, по статье 126 УК Грузии «насилие».



По словам очевидцев, на Гахария напали, в частности, депутат парламента от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





