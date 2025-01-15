Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Зурабишвили присоединилась к участникам всеобщей забастовки


15.01.2025   15:50


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам всеобщей предупредительной забастовки на проспекте Костава в Тбилиси.

«Я поддерживаю этих людей, которые сегодня участвуют в забастовке. Это новшество в грузинской политике, но это не новшество в мировой политике. Это мирная форма протеста», — заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что по всей стране проходит «предупредительная» трехчасовая забастовка. В ней участвуют многие компании и организации, работодатели и служащие, которые с 15:00 до 18:00 прекратят свою работу.

Этой акцией, несогласные с проводимой «Грузинской мечтой» политикой, намереваются показать, что ждет государство в изоляции.

О важности забастовки сегодня говорила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Именно эта забастовка должна стать показателем того, что общество не боится, что общество настроено решительно, знает, чего оно хочет, а чего нет. Грузия не согласится с тем, чтобы полностью превратиться в российский режим. Против этого Грузия борется мирно», — заявила Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна