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Президент Зурабишвили присоединилась к участникам всеобщей забастовки
15.01.2025 15:50
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам всеобщей предупредительной забастовки на проспекте Костава в Тбилиси.
«Я поддерживаю этих людей, которые сегодня участвуют в забастовке. Это новшество в грузинской политике, но это не новшество в мировой политике. Это мирная форма протеста», — заявила Саломе Зурабишвили.
Напомним, что по всей стране проходит «предупредительная» трехчасовая забастовка. В ней участвуют многие компании и организации, работодатели и служащие, которые с 15:00 до 18:00 прекратят свою работу.
Этой акцией, несогласные с проводимой «Грузинской мечтой» политикой, намереваются показать, что ждет государство в изоляции.
О важности забастовки сегодня говорила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Именно эта забастовка должна стать показателем того, что общество не боится, что общество настроено решительно, знает, чего оно хочет, а чего нет. Грузия не согласится с тем, чтобы полностью превратиться в российский режим. Против этого Грузия борется мирно», — заявила Зурабишвили.
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