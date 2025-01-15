

Оппозиция создаст единую базу принимающих участие в репрессиях судей, прокуроров и представителей МВД

15.01.2025 16:04





Оппозиция планирует создать единую базу, которая соберет всех судей, прокуроров и представителей МВД, участвующих в наказании мирных демонстрантов, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе после встречи с оппозицией.



«Мы договорились создать единую базу, в которой соберем всех тех судей, прокуроров, представителей МВД, включая ложных свидетелей в лице сотрудников полиции, которые сейчас участвуют в наказании мирных демонстрантов и на основе этой базы хотим потом что-то сделать. Но сначала хотим сверить базу, потому что у всех есть отдельные базы и хотим создать единую», - сказал Джапаридзе.



Джапаридзе также отметил, что один из вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался администрирования проведения выборов.



«Один из вопросов, когда наступит момент, когда будут назначены новые выборы, как их провести таким образом, чтобы избежать того же, что случилось 26 октября, и чтобы эти выборы были действительно справедливыми. Мы обсудили версии этого вопроса», - отметил он.





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