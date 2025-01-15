

Глава МИД Швеции: Мы продолжим поддерживать проевропейские силы Грузии

15.01.2025 16:06





Мы продолжим поддерживать проевропейские силы Грузии - мы хорошо знаем о существовании российского влияния, - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время парламентских дебатов по Грузии в парламенте страны (Риксдаге).



«В октябре 2024 года правительство поручило Шведскому агентству по развитию и сотрудничеству приостановить оставшееся прямое сотрудничество с властями Грузии. Вместо этого Швеция в 2024 году увеличила свою поддержку грузинского гражданского общества на 25 миллионов шведских крон. Кроме того, министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти выполнить рекомендации ОБСЕ и рассмотреть возможность проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», - сказала министр.



Она заявила, что Швеция продолжит поддерживать проевропейские силы в Грузии.



«Мы постоянно пытаемся найти наилучшие способы поддержки демократических сил в Грузии. Мы хорошо знаем о существовании российского влияния, и это необходимо учитывать. Мы постоянно работаем над этим и будем продолжать поддерживать проевропейские силы Грузии», - отметила Мария Мальмер Стенергард.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





