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Глава МИД Швеции: Мы продолжим поддерживать проевропейские силы Грузии
15.01.2025 16:06
Мы продолжим поддерживать проевропейские силы Грузии - мы хорошо знаем о существовании российского влияния, - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время парламентских дебатов по Грузии в парламенте страны (Риксдаге).
«В октябре 2024 года правительство поручило Шведскому агентству по развитию и сотрудничеству приостановить оставшееся прямое сотрудничество с властями Грузии. Вместо этого Швеция в 2024 году увеличила свою поддержку грузинского гражданского общества на 25 миллионов шведских крон. Кроме того, министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти выполнить рекомендации ОБСЕ и рассмотреть возможность проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», - сказала министр.
Она заявила, что Швеция продолжит поддерживать проевропейские силы в Грузии.
«Мы постоянно пытаемся найти наилучшие способы поддержки демократических сил в Грузии. Мы хорошо знаем о существовании российского влияния, и это необходимо учитывать. Мы постоянно работаем над этим и будем продолжать поддерживать проевропейские силы Грузии», - отметила Мария Мальмер Стенергард.
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