

Прокуратура Иванишвили «не обнаружила доказательств фальсификации выборов»

15.01.2025 16:15





Генеральная прокуратура Грузии на данном этапе не нашла доказательств фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года.



По информации ведомства, в рамках расследования было проведено около 800 следственных и процессуальных действий, в том числе с участием иностранных экспертов. Также было проведено несколько следственных экспериментов и назначены соответствующие экспертизы.



В частности, по информации прокуратуры, была исключена «теоретическая возможность повторного или многократного голосования одним избирателем как на разных, так и на одном и том же участке».



Также утверждается, что использованная на участках маркировочная жидкость соответствует международным стандартам.



«Стоит отметить, что во время допросов в суде большинство свидетелей не предоставили доказательств, и их аргументы основывались только на недостоверной информации, предоставленной третьими лицами. Они ссылались на факты, озвученные в средствах массовой информации, а отдельные свидетели заявили, что их заявления о фальсификации выборов были сделаны с целью предупреждения и не содержат информации, основанной на реальных фактах», – заявил прокурор Бека Квициани.



На данный момент по уголовному делу допрошено около 400 физических лиц, в том числе председатель ЦИК, и процесс допросов свидетелей продолжается, заявили в прокуратуре.



О фальсификации выборов 26 октября заявляли пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и все оппозиционные партии. В окончательном докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) о парламентских выборах в Грузии указано, что «множество проблем, отмеченных в финальном отчете, отрицательно сказались на целостности этих выборов и подорвали доверие общества к процессу».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ, указано, что выборы проходили на фоне серьезных опасений по поводу воздействия недавно принятого законодательства на основные свободы и гражданское общество; шагов по уменьшению независимости институтов, участвующих в избирательном процессе; и давления на избирателей, что в сочетании с практикой в день выборов подорвало возможность некоторых избирателей голосовать без страха репрессий.





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