

Представители «Грузинской мечты» советуют гражданам Грузии вместо забастовки уезжать из страны

15.01.2025 16:29





«Забастовка частных компаний – это политическое кокетство. Что вообще означает забастовка?! Если эта система и страна вам не подходят, просто берите шляпу и уезжайте!» – заявил депутат парламента "Грузинской мечты" Гурам Мачарашвили в беседе с журналистами, сообщает IPN.



Мачарашвили также отметил, что на самом деле компании объявили трёхчасовой перерыв.



«Что означает забастовка частного сектора?! Или что значит забастовка на три часа? – Это просто перерыв, и они объявили именно перерыв. Объявление перерыва – это не забастовка. Если вы бастуете, будьте добры заявить, что приостанавливаете свою деятельность до выполнения определённых условий. Бастуйте и увидите, что альтернатива найдётся сразу же – таков принцип экономики.



Это всего лишь политическое кокетство, потому что они знают, что это не даст никакого эффекта. Но они бастуют, чтобы угодить радикальному коллективу "Национального движения". Всё это фиксируется, и в своё время грузинский народ даст на это ответ», – заявил Гурам Мачарашвили.



«Грузия бастует!» – работодатели и работники 15 января в 15:00 начали всеобщую предупредительную забастовку.

По словам организаторов, цель протеста – показать обществу, что ждёт Грузию в условиях изоляции.

Забастовка продлится три часа.





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