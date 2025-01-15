

Министерство иностранных дел Эстонии осудило нападение на Георгия Гахария

15.01.2025 16:37





Эстонское МИД выступило с заявлением по поводу физического нападения на лидера партии «За Грузию» и бывшего премьер-министра Георгия Гахария. В заявлении содержится призыв к партии «Грузинская мечта» прекратить атаки на лидеров оппозиции и мирных граждан.



«Мы решительно осуждаем физическое нападение на лидера грузинской оппозиции Георгия Гахарию, произошедшее прошлой ночью в Батуми. Призываем «Грузинскую мечту» немедленно прекратить атаки на оппозицию и мирных демонстрантов. Эстония рассматривает возможность дополнительных шагов на уровне Европейского Союза», — говорится в заявлении.



Нападение на Георгия Гахарию произошло прошлой ночью в отеле Sheraton в Батуми. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса, предполагающей наказание за насилие.



Заместитель Гахария, Натия Мезвришвили, заявила, что в ходе событий, последовавших за нападением, были предприняты попытки уничтожить доказательства.





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