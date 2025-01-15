

В Киеве рассказали, будут ли признавать Кавелашвили президентом Грузии

15.01.2025 17:31





Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не стал называть президентом Грузии Михаила Кавелашвили и пояснил, что в этом вопросе Украина присоединится к позиции ЕС. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».



На вопрос о том, кого официальный Киев считает президентом Грузии, Сибига ответил словами о том, что Украина «поддерживает грузинский народ» и признает государства, а не лидеров.



«Мы осуждаем решение о приостановлении евроинтеграции, мы осуждаем многочисленные нарушения во время парламентских выборов, мы осуждаем непропорциональные репрессии грузинских властей в отношении своих же граждан. Мы внимательно изучили отчет ОБСЕ, который четко указывает на эти многочисленные нарушения. Главная его рекомендация – провести новые выборы, чтобы устранить первопричину проблем. Подчеркну: ни одна страна, а особенно Россия, не имеет права вето относительно геополитического выбора народа, относительно участия страны в международных союзах и альянсах», – отметил Андрей Сибига.



Он напомнил о санкциях, которые Украина среди первых ввела против должностных лиц, причастных к нарушениям прав грузинских граждан.



«Утверждение демократических ценностей, защита прав человека, соблюдение стандартов – это для нас, как для государства, прошедшего свои майданы, – не пустые слова. Поэтому я не верю в какие-либо успешные правительства и не верю в модели власти, которые построены вопреки воле народа. И мы также убеждены, что выбор грузинского народа – это евроатлантическое стремление Грузии», – отметил Сибига.





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