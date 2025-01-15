

Гаррет Уорд: Мы призываем власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии

15.01.2025 17:36





Посольство Великобритании публикует заявление посла Гаррета Уорда относительно недавних событий в Грузии.



В заявлении отмечается, что «возобновление насилия в отношении оппозиционных политиков, самовольные задержания журналистов и протестующих являются неприемлемыми».



Кроме того, посол Великобритании «призывает власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии».



«На фоне продолжающегося политического кризиса в Грузии в последние дни мы стали свидетелями еще более тревожных фактов.



Возобновление насилия в отношении оппозиционных политиков и самовольные задержания журналистов и протестующих неприемлемы.



Мы призываем власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии.



Грузия, как член Совета Европы, должна защищать фундаментальные права и свободы своего населения.



Именно поэтому сегодня в Совете Европы Великобритания присоединилась к своим европейским партнерам, решительно осудив насилие в отношении мирных демонстрантов, представителей СМИ и политиков», — заявил Гаррет Уорд.





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