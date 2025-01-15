|
|
|
Гаррет Уорд: Мы призываем власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии
15.01.2025 17:36
Посольство Великобритании публикует заявление посла Гаррета Уорда относительно недавних событий в Грузии.
В заявлении отмечается, что «возобновление насилия в отношении оппозиционных политиков, самовольные задержания журналистов и протестующих являются неприемлемыми».
Кроме того, посол Великобритании «призывает власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии».
«На фоне продолжающегося политического кризиса в Грузии в последние дни мы стали свидетелями еще более тревожных фактов.
Возобновление насилия в отношении оппозиционных политиков и самовольные задержания журналистов и протестующих неприемлемы.
Мы призываем власть «Грузинской мечты» обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии.
Грузия, как член Совета Европы, должна защищать фундаментальные права и свободы своего населения.
Именно поэтому сегодня в Совете Европы Великобритания присоединилась к своим европейским партнерам, решительно осудив насилие в отношении мирных демонстрантов, представителей СМИ и политиков», — заявил Гаррет Уорд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна