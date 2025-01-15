

ЕС призывает к защите права на справедливый суд, безнаказанность не может восторжествовать

15.01.2025 17:40





«Все несправедливо задержанные должны быть освобождены. Евросоюз призывает к защите права на справедливый суд», — говорится в заявлении делегации Евросоюза в Грузии.



Как говорится в заявлении, «безнаказанность не может восторжествовать».



«Граждане Грузии продолжают подвергаться задержаниям за осуществление своих фундаментальных прав. Заключение Мзии Амаглобели и Гурама Мурванидзе еще больше ограничивает свободу слова. Все несправедливо задержанные должны быть освобождены. ЕС призывает к защите права на справедливый суд. Безнаказанность не может восторжествовать», — говорится в заявлении.





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