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ЕС призывает к защите права на справедливый суд, безнаказанность не может восторжествовать
15.01.2025 17:40
«Все несправедливо задержанные должны быть освобождены. Евросоюз призывает к защите права на справедливый суд», — говорится в заявлении делегации Евросоюза в Грузии.
Как говорится в заявлении, «безнаказанность не может восторжествовать».
«Граждане Грузии продолжают подвергаться задержаниям за осуществление своих фундаментальных прав. Заключение Мзии Амаглобели и Гурама Мурванидзе еще больше ограничивает свободу слова. Все несправедливо задержанные должны быть освобождены. ЕС призывает к защите права на справедливый суд. Безнаказанность не может восторжествовать», — говорится в заявлении.
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