

Менеджер «Шератона» заявила о наличии записей нападения на Гахария и Коридзе

15.01.2025 17:55





Менеджер батумского отеля «Шератон» Мэги Жгенти подтверждает наличие у администрации отеля видеозаписей нападения на Георгия Гахария и Звиада Коридзе. По ее словам, они готовы передать записи соответствующим ведомствам.



Как следует из заявления Мэги Жгенти, полиция, которая формально проводит расследование, еще даже не изъяла эти записи. Она также сообщила пришедшим в отель журналистам, что, по ее данным, записи с камер должны хранится около месяца.



Журналисты также поинтересовались тем, как определенные, предположительно смонтированные кадры, попали в эфир правительственной телекомпании «Имеди». На что представитель отеля указал, что кадры вышедшие в эфир, не были сняты камерой «Шератона». По ее словам, их снял присутствующий на месте происшествия человек.



Напомним, в ночь на 15 января лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария и глава региональных офисов «Международной прозрачности – Грузия», журналист Звиад Коридзе подверглись физическому нападению в гостинице «Шератон» в Батуми. Инциденты произошли независимо друг от друга.



Журналист Гела Мтивлишвили, первым сообщивший об инциденте, заявил, что в нападении на лидера оппозиции участвовали депутат от «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и заместитель министра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе, а также другие депутаты правящей партии.



Гахария был доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Сообщалось также, что полиция прибыла на место происшествия с опозданием на несколько часов, что породило предположения о том, что улики с места происшествия были уничтожены.





В МВД Грузии сообщили, что по делу Гахария начато расследование по статье 126 Уголовного кодекса (насилие, причинившее физическую боль потерпевшему, но не повлекшее умышленного причинения легкого вреда здоровью).





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