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Соединенные Штаты осуждают насилие «Грузинской мечты» - посольство
15.01.2025 19:33
Соединенные Штаты осуждают продолжающееся насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая лидеров оппозиции, журналистов, членов гражданского общества и участников акций протеста, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
Согласно заявлению, «подобные действия, направленные на ограничение осуществления основных свобод грузин, ничего не делают для возвращения Грузии на евроатлантический путь – что является волей большинство грузин».
«Грузия заслуживает лучшего», - говорится в заявлении, распространенном на Facebook.
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