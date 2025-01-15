

Соединенные Штаты осуждают насилие «Грузинской мечты» - посольство

15.01.2025 19:33





Соединенные Штаты осуждают продолжающееся насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая лидеров оппозиции, журналистов, членов гражданского общества и участников акций протеста, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Согласно заявлению, «подобные действия, направленные на ограничение осуществления основных свобод грузин, ничего не делают для возвращения Грузии на евроатлантический путь – что является волей большинство грузин».



«Грузия заслуживает лучшего», - говорится в заявлении, распространенном на Facebook.





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