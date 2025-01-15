

Джо Уилсон: Режим все больше физически нападает на тех, кто выступает с призывом к свободным и справедливым выборам

15.01.2025 19:48





Режим все больше физически нападает на тех, кто выступает с призывом к свободным и справедливым выборам. Америка видит это, и мы предпримем действия, - пишет председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) на своей странице в X.



«Я однозначно осуждаю нападение режима Иванишвили на бывшего премьер-министра Георгия Гахария и Звиада Коридзе. Режим все больше физически нападает на тех, кто выступает за свободные и справедливые выборы. Америка видит это и мы предпримем действия. Грузинский народ не испугается», - написал Уилсон.





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