

Анита Хиппер: Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария

15.01.2025 22:37





Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария – ни в одной демократии нет места насилию и безнаказанности, - написала главный пресс-спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер на платформе X.



«Грузия: сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиции Георгия Гахария шокируют.



Насилию и безнаказанности нет места ни в одной демократии, не говоря уже о стране, которая является кандидатом в члены ЕС», - написала Хиппер.





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