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Анита Хиппер: Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария


15.01.2025   22:37


Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария – ни в одной демократии нет места насилию и безнаказанности, - написала главный пресс-спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер на платформе X.

«Грузия: сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиции Георгия Гахария шокируют.

Насилию и безнаказанности нет места ни в одной демократии, не говоря уже о стране, которая является кандидатом в члены ЕС», - написала Хиппер.


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