|
|
|
Анита Хиппер: Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария
15.01.2025 22:37
Шокируют сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на Георгия Гахария – ни в одной демократии нет места насилию и безнаказанности, - написала главный пресс-спикер ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер на платформе X.
«Грузия: сообщения об участии политиков «Грузинской мечты» в жестоком нападении на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиции Георгия Гахария шокируют.
Насилию и безнаказанности нет места ни в одной демократии, не говоря уже о стране, которая является кандидатом в члены ЕС», - написала Хиппер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна