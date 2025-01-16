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Дэвид Макалистер: Саломе Зурабишвили по-прежнему остается легитимным президентом Грузии
16.01.2025 11:35
Европейский парламент озвучил очень четкую позицию, мы не признаем правительство и не признаем нового президента Грузии – Саломе Зурабишвили по-прежнему остается легитимным президентом Грузии. Она является единственным легитимным представителем Грузии в международных взаимоотношениях до тех пор, пока в улучшенной избирательной среде не будут проведены новые выборы,- указанное заявление в эксклюзивном интервью агентству Интерпрессньюс сделал председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.
Макалистер назвал Саломе Зурабишвили лицом демократического сопротивления в Грузии.
«Европейский парламент озвучил очень четкую позицию, мы не признаем правительство и не признаем нового президента Грузии.
[Что касается Саломе Зурабишвили], несколько лет назад я имел честь встретиться с президентом Зурабишвили в Тбилиси. Это - внушительная личность. 18 декабря 2024 года президент Саломе Зурабишвили стала лицом демократического сопротивления в Грузии, она обратилась с сильной речью к Европейскому парламенту, в которой прокомментировала движение протеста в стране, охватившее страну после октябрьских парламентских выборов. Она отметила: „С определенной точки зрения мы чувствуем, что вернулись в 1921 год, так как сцены повторяются“. Именно этим объясняются та смелость и рвение, с которым сегодня реагирует грузинский народ на сложившуюся обстановку. Люди видят то, что происходит, как потерю своей свободы, будущего и, в определенной степени, независимости.
Цель «Грузинской мечты» – углубление поляризации посредством риторики, в которой она позиционирует себя защитником мира и традиционных ценностей, а оппозицию представляет преступниками и врагами государства, действующими от лица т. н. „Партии глобальной войны“.
Не надо ошибаться: Саломе Зурабишвили по-прежнему остается легитимным президентом Грузии, единственным легитимным представителем Грузии в международных взаимоотношениях до тех пор, пока в улучшенной избирательной среде не будут проведены новые выборы, которые проведет независимая и беспристрастная избирательная комиссия и обеспечит воистину справедливый и открытый избирательный процесс»,- заявил Макалистер.
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