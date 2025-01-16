

Делегация ПА ПАСЕ проводит встречу с представителями оппозиции в Грузии

16.01.2025 11:40





Делегация парламентской ассамблеи ПАСЕ, находящаяся с визитом в Грузии, проводит встречу с представителями оппозиции. Члены делегации уже встретились с представителями «Коалиции за перемены», сейчас же проходит встреча с лидерами «Единого национального движения».



Как заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, на встрече обсуждались последние события в стране и пути выхода из кризиса.



«Речь шла о развитии событий в нашей стране после парламентских выборов, в том числе и о том, к каким мерам прибегают де-факто власти против мирных демонстрантов. Речь шла о фактах пыток, о том, насколько бездейственной является полиция. Речь шла о том, что в течение всего этого периода не был наказан ни один сотрудник полиции или „титушка“. Мы сообщили членам делегации о том, что указанный протест продолжится до тех пор, пока народ не одержит победу. Их также интересовало, что, в конечном итоге, может быть выходом из сложившейся ситуации. Мы разъяснили, что только лишь два пункта – освобождение политзаключенных и проведение новых выборов,» – заявил Джапаридзе.





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