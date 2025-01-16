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Джо Уилсон: необходимо, чтобы США сохранили отношения с народом Грузии
16.01.2025 12:17
Председатель Хельсинской комиссии Джо Уилсон комментирует ситуацию в Грузии. В письме, опубликованном газетой Charleston Mercury, конгрессмен США пишет:
«Грузия давно является другом Соединенных Штатов. Процветающая демократия в суровом регионе, она выдержала многочисленные нападки и попытки вмешательства со стороны «оси агрессоров» — китайской коммунистической партии, иранского режима и военного преступника Владимира Путина — и осталась сильным партнером. Грузинские войска сражались бок о бок с американцами в Афганистане, и я благодарен за то, что неоднократно посещал Тбилиси.
К сожалению, сейчас Грузия столкнулась с исторической угрозой своей свободе в лице Бидзины Иванишвили и его коррумпированной партии «Грузинская мечта», пытающейся превратить Грузию в вектор влияния для «оси агрессоров». Так, марионеточный премьер-министр Иванишвили посетил иранский режим в то самое время, когда они планировали покушение на избранного президента Дональда Трампа, и коррупционным путем передал контракт на строительство стратегически важного глубоководного порта китайской коммунистической партии.
В конце октября в Грузии прошли выборы, на которых вопреки воле грузинского народа победу одержала партия Иванишвили «Грузинская мечта», что стало шокирующим и фальсифицированным результатом. Многочисленные независимые наблюдатели (в том числе ОБСЕ и Международный республиканский институт) признали выборы в корне неточными. Тем не менее коррумпированный Иванишвили провел вперед свой нелегитимный парламент и назначил нелегитимного президента. Несмотря на массовые демонстрации, он ввел драконовские законы, криминализирующие протесты и свободу слова, избивая и стаскивая граждан с кроватей, а затем бросая их в тюрьму.
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