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Кобахидзе оправдывает нападение членов «Грузинской мечты» на оппозиционного лидера Георгия Гахария
16.01.2025 12:26
Премьер Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционный лидер Георгий Гахария сам виноват в своем избиении. По мнению Кобахидзе, экс-глава правительства, со скандалом покинувший «Грузинскую мечту», должен был проявить терпение, когда его назвали «шпионом» и «нацем» — идейным сторонником «Национального движения».
«Когда тебя обличают и говорят, что ты – нац и шпион, это нужно встречать с терпением. Гахария не смог этого стерпеть и получил в связи с этим ответ. Он начал насильственное противостояние, которое, конечно же, не осталось без ответа», — заявил Кобахидзе журналистам.
Гахария был избит в ночь на 15 января в холле гостиницы Sheraton в Батуми. У него диагностировали переломы костей лица и сотрясение мозга.
По словам очевидцев, в нападении участвовали депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе, а также замминистра экономики правительства Аджарии Георгий Манвелидзе.
Несколькими минутами ранее эта же группа напала на главу региональных офисов TI Georgia, медиа-эксперта Звиада Коридзе. Журналист получил ссадины и синяки, ему разбили очки.
Полиция начала следствие по статье о побоях. Спустя сутки никого не задержали.
В среду проправительственный телеканал «Имеди» показал смонтированное видео избиения Гахария, снятое на смартфон очевидцем. Нарезка кадров демонстрирует, что нападение на экс-премьера последовало после того, как он бросил стакан в сторону оппонентов.
Администрация Sheraton заявила, что сотрудничает со следствием и предоставила правоохранителям записи с камер видеонаблюдения. Оппозиция опасается, что материалы дела сфальсифицируют.
Ссылаясь на кадры «Имеди», в «Грузинской мечте» называют ответственным Гахария. Лидеры партии власти призвали квалифицировать произошедшее, как нападение на представителя власти и начать следствие против экс-премьера.
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