

Михаэль Ротт: Мы видим огромный дефицит доверия и веры в отношении Грузии

16.01.2025 12:34





Мы видим огромный дефицит доверия и веры в отношении Грузии, и единственный шанс вернуть доверие и веру – это проведение свободных и демократических выборов, - указанное заявление сегодня в Тбилиси на встрече с представителями СМИ сделал председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт.



По его словам, нападения на лидеров оппозиции и гражданских активистов являются позором.



«К сожалению, ситуация в вашей стране ухудшается, имеют место нападения на лидеров оппозиции, гражданских активистов. Люди в вашей стране устраивают демонстрации за свободу и демократию, европейские ценности, а полиция их избивает. Это - позор, это не имеет ничего общего со стабильной демократией, противостояние между партиями, в парламенте, правительстве, порой и между гражданским обществом и политиками, являются сутью демократии, однако, это должно проходить в мирном ключе, без давления, унижения и насилия. Понятно, что стратегией режима является оказать давление на гражданское общество, критические голоса, общество, свободные СМИ, журналистов, и это - позор», - отметил Ротт.



По его словам, в Грузии идет борьба между либеральной демократией и автократией.



«Поэтому мы не может оставаться в стороне, поэтому мы должны наблюдать за этой страной, так как, если вы потерпите поражение, как демократическая, свободная страна, победит русский империализм, и это огромная угроза не только для Германии, но и для всего свободного мира. Если проиграет Грузия, проиграет и Армения, если проиграют Грузия и Армения, поражение потерпит и Молдова. Так что, все эти страны связаны между собой, и между собой связаны и все эти проблемы и вызовы. Поэтому я ожидаю большей вовлеченности Евросоюза», - отметил Ротт.



По его же словам, автократы всегда и везде используют одни и те же инструменты: дискриминация меньшинства, погашение критических голосов, давление на свободные СМИ.





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