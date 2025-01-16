

Михаэль Ротт: Мы надлежащим образом не оценили структуру «Грузинской мечты» и роль Бидзины Иванишвили

16.01.2025 13:12





Мы надлежащим образом не оценили структуру «Грузинской мечты» и роль Бидзины Иванишвили, - указанное заявление в Тбилиси на встрече с представителями СМИ сделал председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт.



"Нашей ошибкой было то, что мы не осознали, что в руках олигарха партия никогда не смогла бы удовлетворить нашим высоким демократическим стандартам. Честно скажу, что "Грузинская мечта" относилась к семье моей партии. У нас было хорошее сотрудничество, они присутствовали на съездах нашей партии. "Грузинская мечта" была партнером прогрессивных партий в Европейском парламенте, социал-демократов и социалистов. Это началось в 2012 году и, конечно же, нас радовало то, что имеют место определенные позитивные изменения, и у нас складывалось впечатление, что эта партия хочет и может повести страну в правильном направлении. Однако, всегда, когда я прибывал сюда с визитом, некоторые коллеги из грузинского парламента говорили мне: смотри, на это огромное стеклянное здание на холме. Ты с ним никогда не встретишься, но он является самым важным лицом в нашей стране. Господин Иванишвили является доминирующей фигурой в этой стране, и, разумеется, он очень богат", - так Михаэль Ротт ответил на вопрос, где Запад допустил ошибку в оценке курса и позиций "Грузинской мечты".





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