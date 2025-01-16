

Бокучава: Целью визита миссии мониторинга парламентской ассамблеи ПАСЕ не является признание нелегитимных властей

16.01.2025 13:34





Целью визита миссии мониторинга парламентской ассамблеи ПАСЕ не является признание нелегитимных властей, - указанное заявление в беседе с журналистами после встречи с членами делегации парламентской ассамблеи ПАСЕ сделала председатель „Единства – Национального движения” Тина Бокучава.



По ее разъяснению, целью визита делегации является сбор доказательств по нарушениям прав человека в Грузии, и с этой целью члены делегации намерены посетить задержанных в ходе акций протеста.



«Содокладчики еще до своего визита в Грузию заявили о том, что их целью их визита не является признание легитимации де-факто властей, так как пропагандистская машина Иванишвили использует любой визит международной организации в Грузию именно в этих целях. Для нейтрализации указанной пропаганды делегация еще до визита в Грузию сделала заявление о том, что целью указанного визита не является признание нелегитимной власти. Напротив, целью визита делегации является сбор доказательств по нарушениям прав человека в Грузии, которые мы ежедневно видим со стороны русского режима Иванишвили. И с этой целью члены делегации намерены посетить задержанных в ходе акций протеста, тех людей, которые были и остаются мишенью репрессий, пыток и нечеловеческого обращения со стороны властей. Что касается вопроса признания полномочий делегации нелегитимных властей, вы знаете, что по указанному вопросу мы в письменной форме обратились к соответствующим структурам, в том числе, и к президенту ПАСЕ. Мы считаем, что именно продолжение и усиление политики непризнания является то, чтобы ПАСЕ не признавало полномочий нелегитимного правительства. Резолюцию такого содержания в Брюсселе приняла "Европейская народная партия", являющаяся самой большой и влиятельной политической семьей не только в Европейском парламенте, но и в ПАСЕ. Я убеждена в том, что и другие политические группы будут руководствоваться именно этим стандартом непризнания»,-заявила Бокучава.





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