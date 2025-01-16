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Фишер: Я заверил президента Зурабишвили, что Германия останется надежным другом Грузии
16.01.2025 13:38
«Я заверил президента Зурабишвили, что Германия останется надежным другом Грузии», — написал в соцсети посол Германии в Грузии Петер Фишер.
«Для меня было честью принять президента Саломе Зурабишвили и Майкла Рота. Мы говорили о том, как Грузия может преодолеть нынешний двойной кризис — как внутри страны, так и в отношениях с Германией, Евросоюзом и другими странами. Я заверил президента Зурабишвили, что Германия останется надежным другом Грузии», — написал Фишер в соцсети.
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