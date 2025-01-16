

Палате общин парламента Великобритании предложили ввести санкций против Иванишвили

16.01.2025 14:11





В палату общин парламента Великобритании поступило предложение о введении санкции против миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



К настоящему времени предложение поддержали 13 депутатов. Большинство из них представляют Либерально-демократическую партию.



Подписавшие выражают глубокую обеспокоенность по поводу приостановки процесса присоединения Грузии к ЕС и участившихся случаев применения чрезмерной силы против мирных протестующих. Они отмечают роль Иванишвили в подрыве демократии и усилении российского влияния в Грузии.



«Палата отмечает, что США ввели санкции против Иванишвили, и призывает правительство Великобритании сделать то же самое, чтобы продемонстрировать твердую позицию против отступления от демократии», — говорится в предложении.



Депутаты также говорят о необходимости пересмотра стратегического партнерства Лондона с Тбилиси и более тесной координации действий с партнерами из ЕС для противодействия российскому вмешательству.



В координации с властями США 19 декабря Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, начальника полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, а также шефов грузинского спецназа Звиада Харазишвили и Милери Лагазаури.



После этого британский посол был вызван в МИД Грузии. Там заявили, что решение Лондона подрывают дружественные отношения между странами.



27 декабря Минфин США также объявил о санкциях против Бидзины Иванишвили. И если силовиков Вашингтон включил в «акт Магнитского», то самый богатый человек Грузии попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Физическим и юридическим лицам США запретили вести дела с Иванишвили, его активы в Штатах заморозили. При этом санкции не запрещают сделки с компаниями, которые принадлежат Иванишвили.





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