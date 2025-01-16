|
|
|
Делегация ПАСЕ встретилась с лидером «За Грузию» Георгием Гахария
16.01.2025 14:16
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, находящаяся с визитом в Грузии, посетила на дому лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария. Как сообщают в партии, в ходе встречи обсуждались развивающиеся в Грузии процессы.
«Находящиеся с визитом в Грузии содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Клод Керн и Эдит Эстрелла, а также заместитель руководителя Секретариата комитета Бас Кляйн посетили Георгия Гахария дома.
Главным вопросом, обсуждавшимся на встрече, были поствыборные события в Грузии и спасение европейского будущего страны», — говорится в заявлении.
Ранее делегация ПАСЕ, встретилась с тремя оппозиционными партиями: «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия».
Напомним, в Батуми в отеле Sheraton было совершено нападение на лидера «За Грузию» Георгия Гахария. Оппозиционер был доставлен в клинику, но позже покинул больницу. По словам врача, у Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна