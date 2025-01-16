

Делегация ПАСЕ встретилась с лидером «За Грузию» Георгием Гахария

16.01.2025 14:16





Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, находящаяся с визитом в Грузии, посетила на дому лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария. Как сообщают в партии, в ходе встречи обсуждались развивающиеся в Грузии процессы.



«Находящиеся с визитом в Грузии содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Клод Керн и Эдит Эстрелла, а также заместитель руководителя Секретариата комитета Бас Кляйн посетили Георгия Гахария дома.



Главным вопросом, обсуждавшимся на встрече, были поствыборные события в Грузии и спасение европейского будущего страны», — говорится в заявлении.



Ранее делегация ПАСЕ, встретилась с тремя оппозиционными партиями: «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия».



Напомним, в Батуми в отеле Sheraton было совершено нападение на лидера «За Грузию» Георгия Гахария. Оппозиционер был доставлен в клинику, но позже покинул больницу. По словам врача, у Гахария перелом носовой кости и сотрясение мозга.





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