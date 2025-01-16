

По делу Амаглобели омбудсмен представит в суд мнение Amicus Curiae

16.01.2025 14:29





Народный защитник Грузии обратится к суду с мнением друга суда (Amicus Curiae) в связи с решением оставить в предварительном заключении Мзию Амаглобели. Об этом заявил омбудсмен Леван Иоселиани заявил в эфире «ТВ-Пирвели».



Amicus curiae (букв. «друг суда») — это лицо или организация, которые не являются стороной в судебном деле, но которым разрешено оказывать помощь суду, предлагая информацию, экспертные знания или соображения, имеющие отношение к вопросам дела.



«Сейчас мы ждем решения суда, приговорившего Мзию Амаглобели к тюремному заключению, чтобы мы, как учреждение, могли подготовить заключение Аmicus curiae, которое затем представим в Апелляционный суд… Мы собираемся изложить наше мнение о том, почему использование альтернативы тюремному заключению может быть более разумным, чем использование самой строгой меры пресечения. Я думаю, что суд должен быть более снисходительным в таком деле, когда по первых речь идет о женщине, затем об известном в обществе журналисте.



Я также скажу, что я определенно не оправдываю нападение на сотрудника полиции или избиение его… Однако лишение свободы является самой строгой мерой пресечения, и суду следует избегать ее применения, если в ней нет крайней нет необходимости. В этом случае были все предпосылки для применения более мягкой меры пресечения», — сказал он.



Народный защитник также считает, что статья о нападении на сотрудника полиции предусматривает несоразмерно тяжелое наказание за действие.



«Аналогичное наказание предусмотрено и за такие тяжкие статьи, как грабеж, разглашение частной жизни и т.д. Это тоже та часть, где, я думаю, правящая партия должна пересмотреть степень строгости этой статьи», — сказал он.



Судя Батумского городского суда Нино Сахелашвили оставила в предварительном заключении Мзию Амаглобели, основателя и директора независимой газеты «Батумелеби» и интернет-издания «Нетгазети». Амаглобели, задержанная 12 января, обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Судья отклонила ходатайство защиты о залоге в размере 100 000 лари и избрала для Амаглобели предварительное заключение в качестве меры пресечения.



Амаглобели было предъявлено обвинение по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса, которая касается нападения на сотрудника полиции. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Обвинения основаны на предполагаемом нападении на Ираклия Дгебуадзе, начальника Батумского городского управления полиции Аджарии, которое, по словам прокурора, было мотивировано «местью». Слушание назначено на 4 марта.



Прокурор просил суд отказать в освобождении под залог и оставить журналистку под стражей, сославшись на возможность совершения Амаглобели повторного преступления.





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