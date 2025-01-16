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Хазарадзе: В ближайшее время стоит ждать сюрпризов в отношении Бидзины Иванишвили
16.01.2025 15:38
По заявлению лидера коалиции "Сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе, в ближайшее время стоит ждать сюрпризов в отношении Бидзины Иванишвили.
Как заявил после встречи с сенатором Роджером Викером Мамука Хазарадзе, последующие шаги в отношении "Грузинской мечты" последуют после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
"В ближайшее время стоит ждать довольно интересные сюрпризы для "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили в частности. Соединенные Штаты поддерживают Грузию, и мы обязательно добьемся новых выборов и обязательно освободим политзаключенныых!
Давление для того, чтобы Грузия вернула свою позицию в евроатлантическом направлении, проведение новых и справедливых выборов – это то, чего добьется Грузия при очень серьезном прессинге и дальнейших шагах США в отношении "Грузинской мечты". Мы все это увидим в самое ближайшее время. Указанные шаги будут предприняты после инаугурации ", - заявил Хазарадзе.
Он также отметил, что сенатор заявляет о своей поддержке протесту, проходящему в Грузии.
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