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Грузия не будет представлена на Экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности
16.01.2025 17:10
В Администрации правительства Грузии подтвердили информацию о том, что в 2025 году Грузия не примет участия ни в Экономическом форуме в Давосе, ни в Мюнхенской конференции по безопасности.
Информацию агентству «Интерпрессньюс» уже подтвердили в Администрации правительства Грузии. В ведомстве не ответили на вопрос, были ли Грузия приглашена на указанные мероприятия или нет.
Напомним, что Экономический форум в Давосе пройдет 20-24 сего года, а проведение Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на 14-16 февраля текущего года.
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