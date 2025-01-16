

Грузия не будет представлена на Экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности

16.01.2025 17:10





В Администрации правительства Грузии подтвердили информацию о том, что в 2025 году Грузия не примет участия ни в Экономическом форуме в Давосе, ни в Мюнхенской конференции по безопасности.



Информацию агентству «Интерпрессньюс» уже подтвердили в Администрации правительства Грузии. В ведомстве не ответили на вопрос, были ли Грузия приглашена на указанные мероприятия или нет.



Напомним, что Экономический форум в Давосе пройдет 20-24 сего года, а проведение Мюнхенской конференции по безопасности запланировано на 14-16 февраля текущего года.





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