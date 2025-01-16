

Георгия Гахария допросят через несколько дней в связи с инцидентом в Батуми

16.01.2025 18:52





По данным партии «Гахария за Грузию», Георгий Гахария в ближайшие дни будет допрошен следственным органом по поводу инцидента, произошедшего в Батуми.



Кроме того, по данным партии, 16 января сотрудники МВД в срочном порядке изъяли одежду с Георгия Гахарии.



Для справки, 15 января в Батуми было совершено нападение на Георгия Гахария. МВД начало расследование по факту нападения по статье 126 Уголовного кодекса — насилие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





