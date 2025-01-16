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Георгия Гахария допросят через несколько дней в связи с инцидентом в Батуми
16.01.2025 18:52
По данным партии «Гахария за Грузию», Георгий Гахария в ближайшие дни будет допрошен следственным органом по поводу инцидента, произошедшего в Батуми.
Кроме того, по данным партии, 16 января сотрудники МВД в срочном порядке изъяли одежду с Георгия Гахарии.
Для справки, 15 января в Батуми было совершено нападение на Георгия Гахария. МВД начало расследование по факту нападения по статье 126 Уголовного кодекса — насилие.
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