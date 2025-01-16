

Гражданин Грузии, на которого напали члены «Мечты» в Абу-Даби, освобожден из-под стражи

16.01.2025 18:57





Грузинские СМИ сообщают, что Лаша Габиташвили, на которого напали депутаты от «Грузинской мечты» в Абу-Даби, был освобожден из-под стражи. Информацию в соцсетях подтверждают и друзья Габиташвили. Грузинская служба «Радио Свободы», со ссылкой на источник пишет, что, скорее всего, вскоре будут освобождены и представители «Грузинской мечты», в том числе Виктор Саникидзе и Ираклий Заркуа.



Источник сообщил изданию, что все они были освобождены до суда, который состоится на следующей неделе. До того момента им запрещено покидать территорию Объединенных Арабских Эмиратов.



Напомним, 13 января в Абу-Даби члены «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе напали на гражданина Грузии Лашу Габиташвили. На кадрах видно, что на месте происшествия присутствовал еще один представитель «Грузинской мечты» Гела Самхараули. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.



Инцидент произошел в ресторане местного отеля. На кадрах видно, что Ираклий Заркуа во время ужина бросал еду в Лашу Габиташвили и применил к нему физическую силу, а затем к драке присоединился Виктор Саникидзе.





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