

Судья освободил задержанного члена ЕНД из зала суда

16.01.2025 19:52





Член молодежного движения партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Давид Геденидзе был освобожден из зала суда.



МВД Грузии обвинило его в неподчинении законному требованию сотрудника полиции и мелком хулиганстве. Показания против него дали трое сотрудников полиции. Несмотря на это, судья Коба Геденидзе прекратил производство по делу об административном правонарушении и освободил Давида Геденидзе из зала суда.



Геденидзе арестован 4 декабря, когда полиция ворвалась в офис ЕНД. Несколько задержанных вместе с Геденидзе молодых людей были приговорены к административному аресту. Ране судебный процесс по делу Геденидзе откладывался.



«Судебный процесс по моему делу уже дважды откладывался по разным причинам. Показания свидетелей были настолько противоречивы, что судья принял правильное решение и полностью оправдал меня […] Я не сделал ничего из того, что сказали свидетели», — заявил Давид Геденидзе после заседания.



На данном этапе в заключении находится брат Давида Геденидзе — Тите Геденидзе. Два дня назад, 14 декабря, судья Лела Милденбергер приговорила его к 10 дням тюремного заключения. МВД предъявило ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 166 и 173. Тите Геденидзе был арестован 12 декабря у ресторана «Бабило» в Дигоми во время акции протеста, проходившей параллельно с корпоративной вечеринкой судей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





