

МИД Чехии о нападении на Гахария: «Политическое насилие в Грузии вышло на новый уровень»

16.01.2025 19:54





Министерство иностранных дел Чехии заявило, что шокировано нападением на экс-премьера Грузии Георгия Гахария.



«Шокированы жестоким нападением на бывшего премьер-министра Грузии Гахария. Политическое насилие в Грузии вышло на новый уровень. Мы призываем власти Грузии расследовать дело и предотвратить дальнейшее насилие против политической и гражданской оппозиции», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.



Гахария был избит в ночь на 15 января в холле гостиницы Sheraton в Батуми. У него диагностировали переломы костей лица и сотрясение мозга.



По словам очевидцев, в нападении участвовали депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе, а также замминистра экономики правительства Аджарии Георгий Манвелидзе.



Глава региональных офисов TI Georgia, медиа-эксперт Звиада Коридзе сообщил, что несколькими минутами ранее эта же группа напала на него. Журналист получил ссадины и синяки, ему разбили очки.



Полиция начала следствие по статье о побоях. Спустя сутки никто не задержан.



Накануне проправительственный телеканал «Имеди» показал смонтированное видео избиения Гахария, снятое на смартфон очевидцем. Нарезка кадров демонстрирует, что нападение на экс-премьера последовало после того, как он бросил стакан в сторону оппонентов.



Администрация Sheraton заявила, что сотрудничает со следствием и предоставила правоохранителям записи с камер видеонаблюдения. Оппозиция опасается, что важные доказательства уничтожат. Оппоненты властей указывают, что миллиардер-основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили неоднократно лично угрожал Гахария, обещая «наказать» бывшего единомышленника, перешедшего в оппозицию.



Ссылаясь на кадры «Имеди», в «Грузинской мечте» называют ответственным за произошедшее самого Гахария. Лидеры партии власти призвали квалифицировать дело, как нападение на представителя власти и начать следствие против экс-премьера.



Источник: Новости - Грузия

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