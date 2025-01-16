

Кобахидзе встретился с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы

16.01.2025 19:57





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с членами Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.



На встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество Грузии и Совета Европы, парламентские выборы 26 октября и текущие процессы в стране.



Премьер-министр подробно рассказал делегации обо всех интересующих их вопросах, включая политическую ситуацию после парламентских выборов и шаги, предпринимаемые государственными органами по управлению этим процессом.



Глава правительства также обратил внимание на попытки оппозиции подорвать государственную систему и заявил, что государство готово к этому вызову и что любые попытки намеренно ослабить важнейшие институты страны встретят адекватный ответ.





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