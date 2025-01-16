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Джо Уилсон приветствует присоединение Европарламенту к непризнанию «грузинского кошмара»
16.01.2025 20:01
Приветствую тот факт, что Европейский парламент следует за декларацией нашего Конгресса “О непризнании грузинского кошмара”, о том, что режим Иванишвили является нелегитимным,- так председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) прокомментировал заявления председателя комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвида Макалистера о том, что Европейский парламент не признает ни правительство, ни президента «Грузинской мечты».
«Приветствую тот факт, что Европейский парламент следует за декларацией нашего Конгресса “О непризнании грузинского кошмара”, о том, что режим Иванишвили является нелегитимным, и Саломе Зурабишвили является легитимным лидером Грузии до проведения свободных и справедливых», - пишет Уилсон.
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