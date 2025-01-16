

Пять депутатов Европарламента выступили с заявлением по Грузии

16.01.2025 21:16









Пять депутатов Европарламента выступили с заявлением в отношении Грузии, в котором говорится, что они «осуждают насилие в отношении политических оппонентов и выражают глубокую обеспокоенность дальнейшим ухудшением политической ситуации в Грузии».



Под заявлением подписались: Дэвид Макаллистер, председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента; Сергей Лагодинский, председатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест; Нилс Ушаков, председатель делегации по связям с Южным Кавказом; Раса Юкнявичене, постоянный представитель докладчик Европейского парламента по Грузии; и Антонио Лопес-Истиус Уайт, глава Миссии Европейского парламента по наблюдению за выборами на парламентских выборах 2024 года в Грузии.



«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшего ухудшения политической ситуации в Грузии. Мы потрясены новостью о том, что бывший премьер-министр Георгий Гахария стал жертвой жестокого нападения в отеле в Батуми и был позже госпитализирован. Это еще один пример нарастающего насилия, организованного партией «Грузинская мечта» и ее союзниками против мирных протестующих и диссидентов.



Мы поддерживаем мирных протестующих, которые уже 50 дней выходят на улицы Грузии каждый вечер, демонстрируя за демократическое и евроатлантическое будущее своей страны. Грузия многие годы была сторонником евроатлантических устремлений, имея при этом подавляющую поддержку народа в этом выборе. Это не изменилось. Что изменилось, так это то, что партия «Грузинская мечта» лишила грузин их будущего и больше не претворяется в том, что хочет европейскую демократию для Грузии.



Ухудшающаяся ситуация в Грузии не должна остаться без ответа. Мы придерживаемся позиции, что в настоящее время президент Саломе Зурабишвили является единственным явно легитимным представителем воли грузинского народа. Мы не признаем результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, так как они были сфальсифицированы и не соответствуют международным стандартам демократических выборов. Мы не признаем никакие решения, принятые этим органом. Мы настоятельно призываем ЕС и его государства-члены ввести персональные санкции против всех, кто несет ответственность за демократическое откатывание, в частности против Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе.



Мы призываем отдельные государства-члены и соответствующие региональные организации воздержаться от активного признания самозваных властей «Грузинской мечты» и в связи с этим призываем приостановить деятельность Совета ассоциации ЕС-Грузия. Мы настоятельно призываем к проведению досрочных выборов в улучшенной избирательной среде, управляемой независимой и беспристрастной избирательной администрацией с широким международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно свободный, справедливый и прозрачный процесс, отражающий волю народа Грузии», — говорится в заявлении пяти депутатов Европарламента.







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