

Попавшего под санкции главу МВД Грузии повысили до генерал-полковника

16.01.2025 22:46





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили присвоил звание генерал-полковника главе МВД Грузии Вахтангу Гомелаури, попавшему под санкции Запада. Об этом сообщает телеканал Formula, в распоряжении которого оказался снимок указа Кавелашвили.



Документ датируется 14 января. В публичном доступе его до сих пор нет. Это первый указ Кавелашвили после инаугурации 29 декабря. Оппозиция не признает его легитимным президентом, поскольку считает, что ответственный за назначение президента парламент собрался по итогам сфальсифицированных выборов.



19 декабря США и Великобритания в координации ввели санкции против Гомелаури и еще нескольких высокопоставленных силовиков, которые называются ответственными за насилие в отношении протестующих, журналистов и деятелей оппозиции.



Спустя несколько часов, премьер Ираклий Кобахидзе назначил Гомелаури вице-премьером. Тогда же он пообещал, что в ближайшее время новый президент представит Гомелаури и других попавших под санкции полицейских к ордену Чести. Кроме того, Кобахидзе гарантировал, что государство компенсирует им все финансовые потери из-за санкций.



Источник: Новости - Грузия

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