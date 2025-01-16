

Депутатам от «Грузинской мечты» запретили покидать ОАЭ из-за драки в Абу-Даби

16.01.2025 22:56





Депутаты Иракли Заркуа и Виктор Саникидзе, а также их соратники, стали фигурантами скандального инцидента в одном из отелей Абу-Даби. Как сообщает Formula TV со ссылкой на источник, они напали на гражданина Лашу Габиташвили, который задал им неудобные вопросы о политической ситуации в Грузии. В результате инцидента обоим депутатам запрещено покидать ОАЭ до окончания судебного разбирательства, назначенного на 15 января.



По данным источника, интересы депутатов защищает посольство Грузии в ОАЭ. Лаша Габиташвили, пострадавший в ходе конфликта, также остается в стране и ожидает решения суда.





12 января Лаша Габиташвили подошел к депутатам «Грузинской мечты» в ресторане и задал вопросы о текущих событиях в Грузии, в том числе о задержаниях в Батуми. Габиташвили снимал происходящее на телефон, но Ираклий Заркуа попытался выбить устройство из его рук.



На следующий день, 13 января, Заркуа, Саникидзе и их соратник Гела Самхараули напали на Габиташвили во время завтрака в гостинице. По видео видно, как Заркуа бросил в Габиташвили тарелки с едой, а затем набросился на него. К конфликту присоединился Саникидзе.



Позже в сеть попали фотографии, на которых полиция допрашивает Ираклия Заркуа прямо в ресторане.



Лаша Габиташвили записал видеообращение, в котором связал инцидент с его высказываниями, где он назвал Заркуа и Саникидзе «российскими рабами».



Этот скандал вызвал широкий резонанс в грузинском обществе, привлекая внимание к поведению представителей власти за пределами страны.



Источник: Новости - Грузия

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