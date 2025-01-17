

Депутаты Европарламента: Призываем Евросоюз ввести персональные санкции против Иванишвили и Кобахидзе – Приостановить совет ассоциации Евросоюз-Грузия

17.01.2025 01:58





„Грузинская мечта“ отняла у граждан Грузии будущее и уже даже не показывает, будто она хочет европейское будущее, следует ввести санкции против Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе. Указанное заявление распространил ряд депутатов Европарламента.



Вместе с тем, в указанном заявлении европейские депутаты призывают государства-члены Евросоюза, а также соответствующие региональные организации, уклоняться “от активной легитимации самопровозглашенных официальных лиц „Грузинской мечты”. Также в заявлении содержится призыв о приостановлении работы Совета ассоциации Евросоюз-Грузия.



“Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с еще большим ухудшением политической обстановки в Грузии. Мы шокированы новостями о том, что на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария было совершено насильственное нападение в одной из батумских гостиниц, после чего он проходил лечение в клинике. Это очередной пример оркестрированного растущего насилия против мирных демонстрантов и диссидентов.



Мы поддерживаем мирных демонстрантов, которые вот уже 50 дней каждый вечер выходят на улицы ради демократического и евроатлантического будущего своей страны. В своих евроатлантических устремлениях Грузия в течение многих лет была чемпионом, и этот выбор имел абсолютную поддержку грузинского народа. Это не изменилось. Изменилось то, что “Грузинская мечта” отняла у грузинского народа будущее, и уже даже не показывает, будто она хочет европейское будущее для страны.



Ситуация, ведущая к ухудшению в Грузии, не должна остаться без ответа. Мы занимаем ту позицию, что в настоящее время единственным четким представителем воли грузинского народа является президент Саломе Зурабишвили. Мы не признаем результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, так как они были мошенническими и не уважали международные стандарты демократических выборов. Мы не признаем ни одного решения, принятого указанным органом. Мы твердо призываем Евросоюз и члены-государства Евросоюза ввести персональные санкции в отношении всех лиц, ответственных за откат от демократии, в частности, в отношении Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе.



Индивидуальные государства-члены и соответствующие организации мы призываем уклоняться от активной легитимации самопровозглашенных официальных лиц „Грузинской мечты”, а также в этой связи призываем их приостановить работу Совета ассоциации Евросоюз-Грузия. Срочно призываем к проведению досрочных выборов, которые будут проведены в улучшенной избирательной среде независимой и беспристрастной избирательной администрацией при широком международном наблюдении для того, чтобы был обеспечен действительно свободный, справедливый и открытый процесс, который покажет волеизъявление грузинского народа,” – говорится в заявлении.



Подписантами являются: председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер, председатель делегации Euronest в парламентской ассамблее Сергей Лагодинский, председатель делегации по отношениям с Южным Кавказом Нил Ушаков, постоянный докладчик по Грузии Раса Юкнявичине и председатель миссии наблюдателей на парламентских выборах в Грузии 2024 года Антонио Лопес-Истури Уайт.





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