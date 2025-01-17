

Госдепартамент: Репрессивная тактика «Грузинской мечты» приведет страну к изоляции

17.01.2025 01:59





Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал события в Грузии и заявил, что США «категорически осуждают» насилие против мирных граждан Грузии, в том числе против бывшего премьера Георгия Гахария, передает грузинская служба Радио Свобода.



«Мы категорически осуждаем насилие против мирных граждан Грузии, протестующих, журналистов и оппозиционеров, в том числе против бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Репрессивная тактика «Грузинской мечты» приведет страну к изоляции», – написал Миллер на платформе X.



14 января представители «Грузинской мечты» физически расправились с лидером оппозиционной партии «Грузия для всех», бывшим премьером и министром внутренних дел Георгием Гахария в отеле «Шератон» в Батуми. По словам врача батумской клиники Тако Шантадзе, у Гахария сломана носовая кость и сотрясение мозга.



Уже 50 дней в Грузии проходят ежедневные акции с требованием провести новые выборы после того, как «Грузинская мечта» заявила о приостановлении процесса вступления в Европейский союз до 2028 года. Одним из главных требований непрерывных акций является освобождение задержанных на проевропейских протестах.





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