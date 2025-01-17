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Саломе Зурабишвили прибыла в Вашингтон


17.01.2025   10:22


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом в Вашингтон, где будет присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

По данным пресс-службы, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи высокого уровня.

Напомним, Саломе Зурабишвили приглашена на инаугурацию Дональда Трампа конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. Инаугурация состоится 20 января.


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