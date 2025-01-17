

Саломе Зурабишвили прибыла в Вашингтон

17.01.2025 10:22





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом в Вашингтон, где будет присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.



По данным пресс-службы, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи высокого уровня.



Напомним, Саломе Зурабишвили приглашена на инаугурацию Дональда Трампа конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. Инаугурация состоится 20 января.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





