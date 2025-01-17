

Гражданин Грузии, на которого напали члены «Мечты» в Абу-Даби: друзья, я свободен

17.01.2025 10:25





Гражданин Грузии Лаша Габиташвили на которого в Абу-Даби напали депутаты от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе подтвердил, что он свободен и вышел из местного отделения полиции. Габиташвили публикует первый пост после освобождения на странице супруги:



"Мои дорогие друзья, я наконец-то свободен!



Я глубоко благодарен грузинскому народу за любовь и поддержку в эти несколько дней. Я хотел бы выразить свое уважение и благодарность системе правосудия Объединенных Арабских Эмиратов за то, что она справедлива, эффективна и независима. Я рад, что этот инцидент произошёл в свободной и ответственной стране.



Я не могу дождаться возвращения в мою любимую Грузию, страну, которая заслуживает свободомыслящих и ответственных лидеров.



Особая благодарность моей семье, новым и старым друзьям, а также Ольге, которая стала моим личным героем!



Я смогу ответить на все ваши вопросы позже, когда дело будет закрыто".



По информации RadioTavisupleba, из полиции выпустили и представителей "Грузинской мечты", включая депутатов Виктора Саникидзе и Иракли Заркуа; по информации источников, все они находились в полиции с 14 января.

Но всем запрещено покидать ОАЭ до судебного заседания, которое состоится на следующей неделе.



13 января «Timer.ge» сообщил, что Лаше Габиташвили, на которого напали депутаты «Грузинской мечты» предъявлены обвинения по четырём статьям: вторжение в личное пространство, создание беспорядков в общественном месте, словесное и физическое оскорбление, а также порчу имущества.



Напомним, 13 января Виктор Саникидзе и Иракли Заркуа, находившиеся в Абу-Даби, напали на гражданина Лашу Габиташвили и подвергли его физическому насилию.



Все они приехали в ОАЭ на концерт Coldplay, на этом концерте группы, по нашей информации, было немало граждан Грузии.



После произошедшего нападения СМИ также сообщили, что официальный визит премьер-министра "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе в Объединенные Арабские Эмираты отменен.





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