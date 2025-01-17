

Лидеры «Сильной Грузии» будут присутствовать на инаугурации Трампа

17.01.2025 10:25





Лидеры коалиции «Сильная Грузия» получили приглашение на инаугурацию Дональда Трампа от американских конгрессменов. Об этом заявил один из лидеров объединения, основатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе в эфире TV Pirveli.



«Я хочу поблагодарить конгрессменов, которые нас пригласили. 20-го числа мы предоставим вам кадры с места», — сказал Хазарадзе, который в настоящее время находится в Вашингтоне с рабочис визитом.



По словам политика, вместе с ним на мероприятии будут присутствовать лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия, а также Мелор Цупурия – грузинский бизнесмен и бывший почетный консул Грузии в Сан-Диего.



Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Члены правительства «Грузинской мечты» и президент Михаил Кавелашвили не получили приглашений из Вашингтона.



Пятый президент Саломе Зурабишвили отправится на инаугурацию по приглашению конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. Тот заявил, что пригласил ее как «единственного легитимного лидера» Грузии.



Процесс приглашения глав иностранных государств на инаугурацию президента США всегда регулируется через официальные дипломатические каналы. Обычно приглашения направляются Госдепартаментом, Белым домом или же лично президентом. Особое внимание при этом уделяется внешнеэкономическим и политическим интересам США.



Кроме того, определенное количество приглашений есть у членов Конгресса и Сената. Они предназначены, в том числе, для политических фигур, с которыми у законодателей есть важные связи.





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