

Хазарадзе: Иванишвили предлагал оппозиции сделку после выборов, но получил отказ

17.01.2025 10:26





Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили через посредников предлагал коалиции «Сильная Грузия» сделку, когда оппозиция объявила парламентские выборы сфальсифицированными, но получил отказ. Об этом заявил один из лидеров объединения, основатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе в эфире TV Pirveli.



«Как думаете, [у Бидзины Иванишвили] попыток контактов с нами не было? Конечно же, он пытался везде. У него было две попытки, но он тут же получил ответ (…): никакой сделки не будет лично с ним и с людьми, которые тянут страну в болото», — сказал Хазарадзе.



«После выборов он отправил человека, поскольку не думал, мы, оппозиция, и особенно президент объявим эти выборы и правительство нелегитимными. Для него это было первым шоком», — добавил политик.



Он не сообщил подробностей предполагаемой сделки. Однако, по словам Хазарадзе, цель заключалась в «улаживании выборов» по образцу 2021 года. Тогда оппозиция тоже не признавала итоги выборов, но согласилась прекратить бойкот парламента, согласовав с «Грузинской мечтой» ряд условий при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В итоге, партия власти вышла из соглашения, обвинив оппозицию в их невыполнении.



«Был этот месседж. Спекуляций и так далее я не ходу. Его метод [Иванишвили] заключается в том, что бы кому-то что-то предложить или купить кого-то», — заявил Хазарадзе.



Лидер «Сильной Грузии» не первый оппозиционный политик, который говорит о предложении сделки Иванишвили. Ника Гварамия из «Коалиции за перемены» в середине ноября заявил, что через посредника от Иванишвили они получили предложение об отставке премьера Ираклия Кобахидзе и его окончательном уходе из политики, если оппозиция не откажется от депутатских мандатов.



Итоги парламентских выборов 26 октября 2024 года не признала ни одна из четырех оппозиционных партий, прошедших в парламенте. В законодательном органе заседают только депутаты «Грузинской мечты».



Оппозиция начала уличные протесты вскоре после выборов. Массовыми акции стали с 28 ноября, после заявления правительства о заморозке переговоров по членству в ЕС. С того дня протестующие требуют новых парламентских выборов и освобождения арестованных демонстрантов.





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