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Начался визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику
17.01.2025 10:56
Начался визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику. Главу правительства Грузии в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.
В рамках визита Ираклий Кобахидзе проведет встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
Под руководством премьер-министров двух стран пройдет 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Азербайджана.
В состав грузинской делегации, главой которой является Ираклий Кобахидзе, также входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
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