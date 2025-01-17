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Начался визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику


17.01.2025   10:56


Начался визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику. Главу правительства Грузии в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.

В рамках визита Ираклий Кобахидзе проведет встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Под руководством премьер-министров двух стран пройдет 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Азербайджана.

В состав грузинской делегации, главой которой является Ираклий Кобахидзе, также входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.


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