

Начался визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику

17.01.2025 10:56





Начался визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Азербайджанскую Республику. Главу правительства Грузии в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева встретил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.



В рамках визита Ираклий Кобахидзе проведет встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.



Под руководством премьер-министров двух стран пройдет 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Азербайджана.



В состав грузинской делегации, главой которой является Ираклий Кобахидзе, также входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр культуры Тинатин Рухадзе и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.





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