

Начальник полиции Батуми: Турция для нашей страны больший враг, чем Россия

17.01.2025 12:03





Вечером 16 января из административного заключения были освобождены несколько активистов, однако Темур Катамадзе был задержан повторно.



Административная ответственность с задержанием касалась активистов, участвовавших в акциях протеста в Батуми. Среди освобождённых были Важа Дарчиа, Годердзи Прангишвили, Малхаз Иремадзе и Матэ Центерадзе.



Темур Катамадзе, известный как главный знаменосец протестов, был задержан сразу после освобождения у изолятора в Самтредиа.



Батумская активистка Циала Катамадзе написала в Facebook, что начальник полиции Батуми Иракли Дгебуадзе, когда она была задержана, угрожал депортацией Темура Катамадзе:



«Иракли Дгебуадзе, зайдя в мою комнату, сказал: «Что бы ни было, я всё равно выдворю этого „турка“ из страны.“ Я ответила: «Он не турок, он мухаджир»» На что он ответил: «Он турок, а Турция для нашей страны больший враг, чем Россия» Его взгляд был таким, что словами его не передать. Этот взгляд зовётся «Иракли Дгебуадзе».»



Согласно информации издания «Батумелеби», братьев Лашу и Георгии Габаидзе освободят 17 января около 03:00.



11 января в ходе протестов в Батуми были задержаны 12 человек, включая основательницу изданий «Батумелеби/Нетгазети» Мзию Амаглобели. В тот же день трёх женщин освободили, а остальные оставались под стражей.





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