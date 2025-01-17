

Сенатор США: мы надеемся, что люди, живущие в Грузии, возьмут ситуацию под контроль

17.01.2025 12:08





Председатель Комитета по иностранным делам Сената США от Республиканской партии Джим Риш прокомментировал события в Грузии в интервью «Голосу Америки».



Американский политик выразил разочарование нынешним кризисом в стране:



«В последнее время мы были разочарованы Грузией, и мы надеемся, что люди, живущие в Грузии, возьмут ситуацию под свой контроль и сделают то, что, по нашему мнению, они хотят делать, и что она станет лучшей демократией, демократией, ориентированной на Запад», — сказал Риш.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





