

Али Асадов: Совместные мегапроекты Азербайджана и Грузии являются примером успешного регионального сотрудничества

17.01.2025 13:02





«Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией мегапроекты являются успешным примером регионального сотрудничества и служат трансформации Южного Кавказа», — заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.



По его словам, эти проекты изменили энергетическую и транспортную карту региона.



«Особо следует отметить Южный коридор. Наши страны играют важную роль в реализации этого стратегического проекта. Компания SOCAR продолжает поставки газа на грузинский рынок. Сотрудничество в нефтяной сфере также успешно продолжается. Через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в прошлом году было транспортировано около 30 миллионов тонн нефти. Вопрос сотрудничества между терминалом в Кулеви и расположенным рядом нефтеперерабатывающим заводом сейчас актуален. Уже подписан договор, и в ближайшем будущем начнется транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов из терминала Кулеви.



Кроме того, сегодня мы совместно строим мост «зеленой энергетики» в Европу. Проект подводного энергетического кабеля через Черное море осуществляется в Азербайджане, Грузии, Румынии и Венгрии. Этот проект является важным фактором для энергетической безопасности Европы», — отметил Али Асадов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





